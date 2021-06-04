Продажи легковых авто и LCV в мае в России выросли на 133,8%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в мае увеличились на 133,8%, до 147,4 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В этом месяце продано 147 тыс. 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% по сравнению с маем 2019 г. (+10 тыс. автомобилей)", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

При этом в январе - мае продажи новых авто и LCV выросли в годовом выражении на 38,7%, до 663,31 тыс. штук.