Дискаунтеры "Магнита" получат новый бренд и станут одним из основных форматов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Дискаунтеры "Магнита" "Моя цена" получат новый бренд и станут одним из основных форматов. К концу 2021 года сеть дискаунтеров ретейлера увеличится до 200 магазинов. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент и генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг.

"Сегодня у нас почти 60 дискаунтеров. В этом году мы планируем довести их количество до 200 магазинов. Более того, наши дискаунтеры очень скоро получат свой неповторимый дизайн: если сегодня они в основном копируют некоторые элементы из наших магазинов "у дома", то в ближайшем будущем "Моя цена" будет иметь свой узнаваемый стиль. Сейчас мы думаем о брендинге", - отметил он.

По словам главы "Магнита", у дискаунтера хороший потенциал стать одним из форматов, который ретейлер "будет активно использовать в усилиях по экспансии". "В целом мы готовимся к тому, что дискаунтеры станут одним из наиболее заметных сегментов нашего бизнеса. В ближайшее время мы назначим операционного директора именно по дискаунтерам и создадим отдельную команду в нашем коммерческом отделе, которая будет управлять исключительно ассортиментом дискаунтеров", - отметил Дюннинг.

Результаты работы дискаунтеров превосходят ожидания менеджмента "Магнита", добавил он. "Например, если мы сравним дискаунтер "Моя цена" с магазином у дома "Магнит" по показателю сопоставимых продаж, у дискаунтера будет более высокий показатель EBITDA. Еще одна примечательная особенность дискаунтеров - то, что они позволяют нам развиваться в местах, где магазин "у дома" не был бы прибыльным, например в небольших населенных пунктах. Например, сейчас мы рассматриваем возможность открытия дискаунтеров в Дагестане и Ингушетии, в горных селах. Более того, если мы увидим, что дискаунтер демонстрирует очень хорошие продажи и пользуется популярностью у покупателей, мы всегда сможем переоборудовать его в магазин "Магнит" "у дома", - рассказал глава "Магнита".