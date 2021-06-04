"ВТБ капитал" покупает за $75 млн миноритарную долю в компании-владельце "Делимобиля"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "ВТБ капитал" покупает за $75 млн миноритарный пакет акций в компании Delimobil Holding S.A., которая владеет сервисами "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime. Об этом говорится в сообщении каршерингового сервиса.

"ВТБ капитал" вышел на растущий российский рынок каршеринга, приобретя миноритарный пакет акций на сумму $75 млн в Delimobil Holding S.A., владеющей брендами "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime. Средства, привлеченные в результате этой сделки Delimobil Holding S.A., будут использованы "Делимобилем" для дальнейшего развития и укрепления позиций группы на российском рынке каршеринга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании сообщили, что соответствующее соглашение подписали первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев и основатель, президент "Делимобиль" и "Микро" Капитал Винченцо Трани на ПМЭФ.

"Уже более двух лет группа ВТБ поддерживает наш бизнес с помощью различных финансовых продуктов. Сегодня мы сделали еще один важный шаг в нашем сотрудничестве. "Делимобиль" демонстрирует мощное сочетание технологического роста и эффективной модели управления автопарком, надежные финансовые показатели и узнаваемость бренда", - цитирует пресс-служба Трани.

Соловьев подчеркнул, что "ВТБ капитал" - крупный игрок на рынке прямых инвестиций. "Мы успешно инвестировали в ряд перспективных компаний в России, активно способствуя их развитию и выводя их рост на новый уровень. Мы уверены, что опыт нашей команды поможет укрепить позиции "Делимобиля" как одного из ведущих игроков на рынке каршеринга в России", - цитирует его слова пресс-служба сервиса.

"Делимобиль" работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 10 городах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Самару и Тольятти, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Тулу. В Чехии, Казахстане и Белоруссии каршеринговый бизнес холдинга работает под брендом Anytime. Под брендом Anytime.Prime в России развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Суммарно парк холдинга насчитывает более 17 тыс. машин, а количество пользователей превышает 5,5 млн человек.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.