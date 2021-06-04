В "Магните" указали, что покупка "Дикси" позволит снизить торговую наценку

"По размеру "Дикси" составляет почти 20% бизнеса "Магнита". Такой масштаб дает нам много возможностей для синергии: мы сможем объединить нашу закупочную силу и обеспечить лучшие условия от поставщиков за счет объемов "Дикси". Если сделка будет успешно завершена, мы сможем начать совместную закупочную деятельность уже в конце года. Также ожидаем определенного влияния от синергии на фулфилмент и цены. Наша торговая наценка, мы предполагаем, станет ниже", - отметил он.

Кроме того, по словам главы "Магнита", у "Дикси" высокие компетенции в Москве и Санкт-Петербурге в изучении предпочтений столичных покупателей. "Я думаю, что мы преуспеем, научившись у "Дикси" улучшать ассортимент наших магазинов в этих двух мегаполисах", - отметил он.

Создание сети таких размеров, как "Дикси", в Москве и Санкт-Петербурге заняло бы годы, добавил он. "Сейчас мы получим все разом в обоих городах, на которые, вместе с областями, приходится около 30% розничного товарооборота в стране. Важно и то, что в прошлом году мы начали развивать наши компетенции в электронной коммерции, а создать сервис доставки в Москве и Санкт-Петербурге без сильного присутствия в самых важных городах непросто. Получив "Дикси", мы рассчитываем поддержать наши начинания в сфере доставки. И в этом направлении мы будем расти быстрее", - отметил он. Кроме того, напомнил Дюннинг, сделка позволит "Магниту" присоединить 5 распределительных центров, что позволит построить более эффективную логистику для обеих компаний.

Дюннинг также рассказал, почему компания приобрела только один актив ГК "Дикси". "Покупка сети "Виктория" добавила бы трудности в виде развития в Калининграде, где у нас еще нет магазинов. Может быть, они там появятся, но на данный момент было бы слишком сложно сделать это через присоединение сети", - сообщил Дюннинг.