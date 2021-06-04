"Газпром нефть" и МФТИ создадут СП для разработки и экспорта ПО для нефтедобычи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Московский физико-технический институт договорились на Петербургском экономическом форуме о стратегическом сотрудничестве и заявили о намерении создать совместное предприятие для продвижения на внешний рынок программного обеспечения из России для нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Газпром нефть" и МФТИ планируют на паритетных началах создать совместное предприятие, которое займется развитием и продвижением на российском и международном рынках цифровых разработок партнеров", - отметили в компании.

На начальном этапе стороны планируют заняться техническим развитием и коммерциализацией симулятора гидроразрыва пласта "КиберГРП" - ключевой технологии повышения нефтеотдачи пластов и добычи "трудной" нефти.

Этот российский продукт использует большие данные и алгоритмы машинного обучения, повышающие эффективность и точность операций ГРП, и по ряду параметров превосходит ведущие зарубежные аналоги.

Стороны также рассмотрят возможность проведения совместных научно-исследовательских работ в области цифровизации добычи, искусственного интеллекта, беспилотных технологий и роботизации, повышения нефтеотдачи, трудноизвлекаемых ресурсов и других направлениях.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.