В Северной Осетии до конца года разработают индивидуальную программу развития региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 июня. /ТАСС/. Индивидуальная комплексная программа социально-экономического развития Северной Осетии будет разработана до конца года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу на полях ПМЭФ глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"По программе мы уже начали работать, это индивидуальная программа социально-экономического развития, это не типовая программа, - сказал он. - Частично мы закончим программу к утверждению нашего бюджета. Исходя из нее будем согласовывать параметры бюджета. На утверждение правительства должны выйти где-то в октябре. Закончим до конца этого года, на следующий год постараюсь утвердить ее постановлением РФ".

В программе будут отражены мероприятия по реализации нацпроектов, по развитию туризма, промышленности, сельского хозяйства, логистики, спорта.

Также для создания программы в настоящее время изучаются инвестиционные площадки, механизмы для создания привлекательных условий инвесторам. Для этой цели рассматриваются и инфраструктурные кредиты.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.