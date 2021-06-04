Глава АСИ предложила организовать обмен лучшими практиками в пространстве ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила организовать обмен лучшими практиками по разным направлениям, в том числе в части социально-экономического развития регионов, на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Мы отдельно по разным направлениям работаем с членами союза, но, я считаю, могли бы сделать такое комплексное предложение для ЕАЭС с точки зрения партнерства, создания новых совместных лучших практик по разным направлениям, опять же, формирования общих подходов к регулированию", - сказала она на сессии "ЕАЭС: успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития" Петербургского международного экономического форума.

Чупшева напомнила, что одним из действующих сервисов АСИ является платформа для обмена лучшими практиками социально-экономического развития регионов "Смартека". "Там представлено порядка 500 лучших решений, упакованных в формате дорожных карт. Мы готовы на этой платформе делиться практиками стран ЕАЭС, а также делиться своими практиками и решениями со странами объединения", - добавила глава агентства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.