Ozon намерен втрое увеличить складские площади в Подмосковье к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Московской области и компания Ozon в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию интернет-торговли на территории региона. В планах компании увеличить складские площади в Подмосковье практически в три раза.

"Ozon планирует серьезно нарастить присутствие в Московской области в 2021-2023 годах. К 2023 году общая складская площадь Ozon в Московской области вырастет примерно втрое", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья к соглашению.

Поясняется, что в настоящее в подмосковной Истре продолжается строительство фулфилмент-центра (хранение товаров и сборка заказов). Первые операции там состоятся уже летом текущего года. Поясняется, что объект станет крупнейшим фулфилмент-центром Ozon, в пиковой мощности здесь сможет обрабатываться около 800 тыс. заказов в день.

Также в материале сообщается, что компания планирует развитие дарксторов (магазин, ориентированный только на доставку товаров) для своего сервиса экспресс-доставки Ozon Express.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.