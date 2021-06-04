"Газпром нефть" вместе с партнерами создаст первый в РФ комплекс для гидроразрыва пласта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" с партнерами разработает первый российский комплекс оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП) - основной технологии увеличения добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Соответствующее соглашение в присутствии заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает компания.

Этот комплекс будет включать специальные автомобили для транспортировки оборудования, а также установки для закачивания в скважины реагентов, мобильные станции управления и контроля для сбора и аналитики данных, полевые лаборатории и многое другое. По итогам испытания первых комплексов планируется создание их первой серийной модели.

Производителем российского комплекса станет АО "Корпорация "Московский институт теплотехники", а полевые испытания проведет ЗАО "СП "МеКаМинефть" в ХМАО-Югре.

"Вовлечение в разработку новых запасов трудной нефти - стратегическая задача не только "Газпром нефти", но и всей российской нефтяной отрасли. Она решается, в первую очередь, за счет использования современных технологий повышения нефтеотдачи, основная из которых - гидроразрыв пласта", - сказал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

По его словам, создание первого в России комплекса ГРП позволит диверсифицировать как рынок сервисных компаний, так и рынок комплектующих, повысить конкуренцию, качество и эффективность предоставляемых услуг. "Это проект федерального значения, реализация которого не только усилит позиции российских компаний на глобальном рынке, но и станет дополнительным стимулом для развития смежных отраслей", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.