Корпорация МСП и бизнес-четверка будут сотрудничать по цифровизации поддержки бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП и "большая четверка" бизнес-объединений (Торгово-промышленная палата (ТПП), РСПП, "Опора России", "Деловая Россия") договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Соглашение об этом руководители организаций подписали в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава ТПП Сергей Катырин, глава РСПП Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Меморандум имеет одну простую цель. Это консолидация общественных организаций с целью формирования в рамках цифровой платформы единых сервисов и мер поддержки, а также информирование предпринимателей. Наша цель - донести информацию о том, что бизнес может получить. И мы должны получать обратную связь от регионов и предпринимателей", - сказал ТАСС по итогам подписания Исаевич.

Как отметил Репик, сегодня в России действует достаточно эффективная система мер поддержки малого и среднего предпринимательства. "Однако у бизнеса есть запрос на упрощение их получения, и в этом контексте цифровизация услуг и сервисов для поддержки МСП представляется необходимым шагом. Уверен, наша совместная с Корпорацией МСП работа будет способствовать повышению доступности финансовых и нефинансовых инструментов поддержки бизнеса и, как следствие, его развитию", - добавил он.

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.