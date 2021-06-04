"Автодор" направит 39 млрд руб. на развитие инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслав Петушенко в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития инфраструктуры участка трассы М-11 "Нева", который проходит через регион. Общий объем инвестиций в проект превысит 39 млрд рублей сообщила пресс-служба облправительства.

"В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Тверской области, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи. Начнется работа по развитию телекоммуникационной инфраструктуры сотовой связи на всем протяжении маршрута от Москвы до Санкт-Петербурга по трассе М-11 "Нева". <...> Размер инвестиций в развитие инфраструктуры тверского региона составит более 39 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Также предусматривает строительство транспортной развязки на 314-м км трассы М-11 под Вышним Волочком, что даст возможность завершить формирование западной хорды в Тверской области и, в том числе повысит инвестиционную привлекательность территорий вокруг озера Селигер. "Для Тверской области расширение сотрудничества с государственной компанией "Российские автомобильные дороги" имеет стратегическое значение. Планируются мероприятия по дальнейшему развитию транспортной магистрали М-11 и созданию на ней придорожного сервиса. Правительство региона обеспечит компании "Автодор" все необходимое для этого содействие", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.