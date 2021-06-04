Проект единой модульной платформы для УАЗ намерены перезапустить в течение двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. УАЗ планирует перезапустить в течение двух лет проект создания единой модульной платформы, разработку которой планировалось закончить в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал глава группы Sollers (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пандемия нас остановила, потому что контакты были невозможны на уровне инженеров. Надеюсь, что сейчас контакты возобновятся и, по сути, мы будем рестарт проекта делать. С учетом того, что заделы очень большие, я думаю, что если откроются границы, контакты будут установлены, то я думаю, что мы сможем в течение двух лет перезапуститься", - отметил он.

Единую платформу для четырех типов кузовов (внедорожник, пикап, кузов "профи" и фургончик) УАЗ планировал запустить в 2020 году. Ожидалось, что на новой линейке может быть использован четырехцилиндровый двигатель, разработанный совместно с германской компанией FEV.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных внедорожников и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. Производственная мощность завода составляет около 95 тыс. автомобилей в год. Компания входит в российский концерн Sollers.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.