ВЭБ.РФ представил онлайн-платформу для изучения качества жизни в городах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) демоверсию онлайн-платформы, которая изучает экономику городов с точки зрения факторов качества жизни. Разработка не только поможет бизнесу и властям, но и будет полезна горожанам, считает руководитель блока информационной политики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

"Мы к ПМЭФ запустили демоверсию нашей аналитической системы, уже заработал сайт проекта citylifeindex.ru. Когда мы начинали этот проект, базовое представление было, что это инструмент для бизнеса, который позволит Группе ВЭБ инвестировать в ключевые направления развития города и предлагать проектные пакетные решения. Потом мы увидели, что у этого продукта очень много разных аудиторий. Самые главные наши бенефициары - граждане", - сказал Самохин.

По его словам, платформа позволит сравнивать жизнь в российских городах по таким показателям как экология, образование, семья, карьерный рост, саморазвитие, жилищные условия и многие другие. Партнером проекта выступила компания PwC в России.

"Можно сравнивать наш индекс как на международном, так и на внутреннем уровнях. Мы взяли 12 направлений, которые являются на данный момент самыми релевантными с точки зрения наших сограждан. Человек, который будет взаимодействовать с нашим индексом, может определять, где ему жить и работать. Выберет лучшие для самореализации города России", - добавил Самохин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.