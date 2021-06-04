Предпринимателям на Кубани в период пандемии оказали поддержку почти на 19 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Общий объем поддержки, которую оказали власти Краснодарского края предпринимателям в период пандемии, составил почти 19 млрд рублей. В данный момент почти все ограничения сняты, сказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

"Достаточно серьезный пакет антикризисных мер был, помимо федерального. <...> Мы ограничивали транспорт в передвижении между муниципальными образованиями, у нас были карантинные жесткие меры, мы одними из первых в стране ввели ограничения по передвижению, по пропускам. В целом мы где-то в поддержке около 19 млрд рублей оказали", - сказал Галась.

Он уточнил, что власти вводили отсрочки и уменьшения платежей, а также оказывали меры прямой поддержки. Также Галась отметил, что сейчас большинство ограничений сняты.

"Сейчас уже по большинству отраслей экономики ограничения сняты, остались точечные вещи. В принципе уже и бизнес сам перестроился", - отметил Галась, добавив, что продолжает действовать ряд ограничений, введеных Роспотребнадзором, однако прямого ограничения деятельности уже нет.

С конца марта 2020 года в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно было только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Карантин был снят 21 июня, в регионе ввели режим повышенной готовности.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.