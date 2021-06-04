ВЭБ.РФ и "Росводоканал" помогут Липецкой области в модернизации систем водоснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с ВЭБ.РФ и ГК "Росводоканал" о совместной работе по модернизации систем водоснабжения и водоотведения региона.

"Основной целью сотрудничества является привлечение внебюджетных инвестиций для масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышения качества предоставляемых населению услуг", - пояснил глава региона Игорь Артамонов в пятницу на церемонии подписания, состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что ранее представители региона посетили предприятие "Росводоканала" в Тюмени, чтобы познакомиться с результатами концессионного сотрудничества крупнейшего частного оператора и областного правительства.

Сейчас липецкие власти вместе с ВЭБ.РФ и "Росводоканалом" работают над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения областного центра. Благодаря этому, уверен глава региона, формируются общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципалитетах. "Это позволит вывести качество услуг для населения на принципиально новый уровень, а также поддержать перспективное строительство в области в части обеспечения коммунальной инфраструктурой", - заметил Артамонов. В пресс-службе администрации региона пояснили, что в декабре прошлого года ВЭБ.РФ и "Росводоканал" учредили совместное предприятие для создания национального оператора ЖКХ, основной задачей которого является системная модернизация структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны.

"Одной из ключевых государственных задач является обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде", - сказал подписавший документ со своей стороны заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Олег Говорун, слова которого приводит пресс-служба. Он убежден, что государственно-частное партнерство "является одним из наиболее эффективных инструментов решения такой задачи, позволяющим привлечь в отрасль долгосрочное внебюджетное финансирование и вывести коммунальную инфраструктуру на целевые показатели качества, надежности и энергоэффективности". "Работая с регионами, мы готовы в полной мере реализовать государственный мандат ВЭБ.РФ и обеспечить прозрачный, публичный и понятный механизм для всех участников и, в первую очередь, для населения", - цитирует его пресс-служба.

Директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков отметил, что основной задачей деятельности является привнесение нового качества коммунальных услуг в регионы. "Мы намерены развивать государственно-частное партнерство в интересах людей, обеспечивать последовательную и масштабную модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в регионах", - цитирует Михалькова пресс-служба обладминистрации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.