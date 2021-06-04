Цена биткойна упала после твита Илона Маска

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Курс биткойна в пятницу снизился более чем на 5% - до $36,7 тыс. - после того, как владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул в Twitter, что потерял интерес к этой криптовалюте.

Маск в своем твите поместил хештег биткойна, эмодзи биткойна и эмодзи разбитого сердца. Он также прикрепил изображение, в котором содержится шуточная отсылка к расставанию между молодыми людьми.

На этот твит Маска негативно отреагировали и другие криптовалюты. Так, цена Dogecoin к этому часу упала на 10%.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. В апреле цена достигала $64 тыс., в мае она опускалась до $30 тыс.

Публикации Маска в Twitter уже не раз сильно влияли на курс криптовлают. К примеру, 12 мая он написал, что Tesla перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд.