Московский иннокластер договорился о сотрудничестве с организациями из Катара и Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорился о сотрудничестве с организациями из Катара и Казахстана. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Соглашения заключены с организациями из Катара и Казахстана. Договоренности касаются комплекса совместных программ в сфере современных технологий. Например, с каждым из партнеров мы проведем двусторонние технологические конкурсы. Они объединят ведущие вузы, корпорации и стартапы, инвестиционные фонды. Лучшие инновационные решения конкурсантов могут быть реализованы в Москве, Нур-Султане и Дохе", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чей комментарий приводится на портале.

Московский инновационный кластер и Международный финансовый центр Катара договорились сотрудничать в развитии технологичных проектов, формирующих цифровой ландшафт будущего. Они планируют расширить возможности поиска инвесторов и рынка сбыта в Катаре и на Ближнем Востоке в целом для столичных стартапов и компаний.

Еще одно соглашение МИК подписал с компанией Fintech Hub Limited, представителем международного финансового центра "Астана". Документ предусматривает возможность создания совместных финансово-технологических центров, а также центров искусственного интеллекта и больших данных для компаний Евразийского экономического союза. Стороны также намерены продвигать программы развития технологических проектов и стартапов, формировать передовую инновационную экосистему, поддерживать цифровую трансформацию.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.