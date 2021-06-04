Stada планирует вложить 10 млн евро в локализацию производства в Нижегородской области

ТАСС, 4 июня. Международная фармацевтическая компания Stada ("Штада") планирует инвестировать около 10 млн евро в проект по локализации производства лекарственных препаратов в Нижегородской области. Соответствующий меморандум о намерениях подписали в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АО "Нижфарм", исполнительный вице-президент Stada в России и СНГ Штефан Эдер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Группа Stada планирует инвестировать около 10 млн евро в проект локализации на территории завода "Нижфарм" в Нижнем Новгороде производства ряда лекарственных препаратов со своих зарубежных площадок в течение ближайших трех лет", - отмечается в сообщении.

Инвестпроект рассчитан до 2024 года, он предполагает модернизацию производственного участка на заводе "Нижфарм", возможный трансфер технологий по выпуску препаратов с других зарубежных производственных площадок группы Stada, создание новых рабочих мест. Новые продукты планируют поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

"Мы ценим Stada как надежного партнера, который успешно инвестирует в развитие фармацевтического производства и расширение продуктового портфеля своей локальной площадки "Нижфарм" - крупнейшего производителя лекарственных препаратов и медицинских изделий в Нижегородской области", - цитирует Никитина пресс-служба.

Эдер подчеркнул, что в Нижнем Новгороде располагается производственная площадка компании, лидер по производству мягких лекарственных форм в России - "Нижфарм". "Высокий уровень локализации для нас - это возможность сделать лекарственные препараты более доступными для граждан, а также поддержать экспортный потенциал фармацевтической продукции, которую мы производим в России", - отметил Эдер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.