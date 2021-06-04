МЭР рассчитывает на приток инвестпроектов регионов от реструктуризации бюджетных кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает на приток новых инфраструктурных проектов регионов после расширения перечня отраслей, в которых эти проекты могут быть реализованы, заявил ТАСС глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. На реализацию проектов регионы смогут направлять средства от реструктуризации бюджетных кредитов.

"Правительство сейчас по предложениям регионов внесло изменения, которые расширяют состав, перечень, требования [к проектам]. Были заявки регионов профинансировать те или иные типы инфраструктурных проектов, и они не подходили. Поэтому мы все учли. И рассчитываем, что еще дополнительная порция [проектов] придет. Ну, а дальше традиционно вопрос проектов, проекты надо готовить, это основной вопрос к регионам", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний момент одобрено проектов на 90 млрд рублей.

Как уточнили в Минэкономразвития, следующее заседание правительственной комиссии по региональному развитию, на котором будут утверждены новые проекты, пройдет осенью.

Согласно изменениям, регионы смогут направлять высвободившиеся средства на проекты в сфере общественного транспорта, строительства аэропортовой инфраструктуры, обеспечения коммунальными услугами. Кроме того, за счет высвободившихся средств станет возможным строительство объектов инфраструктуры для особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных и промышленных парков и инновационных научно-технологических центров. Также средства могут быть направлены на финансирование государственного участия в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что всего в результате реструктуризации в 2021-2024 годах у 69 регионов высвобождается 422 млрд рублей.

В прошлом году правительство продлило период погашения задолженности по бюджетным кредитам. Высвобождаемые в результате реструктуризации средства регионы могут направлять на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным перечнем отраслей и направлений. Кроме того, механизм позволяет снижать задолженность регионов по бюджетным кредитам в размере поступающих в федеральный бюджет налогов от реализации проектов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.