Нижегородская область будет сотрудничать с девелопером GloraX по развитию центра города

ТАСС, 4 июня. Нижегородская область планирует сотрудничать с девелоперской компанией GloraX по развитию исторического центра Нижнего Новгорода. Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Глеб Никитин и президент ООО "Глоракс" Андрей Биржин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы обозначили намерения о сотрудничестве для реализации инвестиционно-девелоперских проектов на территории Нижнего Новгорода, в том числе проектов редевелопмента исторических территорий, а также строительства IT-кампуса и квартала высоких технологий. Необходимость развития исторического центра Нижнего Новгорода обозначил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин", - отметил Никитин.

Задачу по развитию исторического центра невозможно реализовать без соответствующих партнеров, добавил Никитин. Биржин отметил большой потенциал сотрудничества с Нижегородской областью в сфере девелопмента и создания мультиформатной городской среды. Компания планирует помогать в создании комфортных городских пространств в Нижнем Новгороде, развивать исторические территории и наполнять их актуальной инфраструктурой.

"Мы считаем особенно важным создание IT-кластера в Нижнем Новгороде и гордимся, что стали партнерами по строительству целого ряда новых площадок. GloraХ поддерживает инновации и планирует внедрять высокотехнологичные сервисы в своих проектах жилой и коммерческой застройки", - отметил Биржин.

Проект предполагает редевелопмент Започаинья - старейшего в Нижнем Новгороде квартала с сохранившейся исторической застройкой, который находится рядом с нижегородским кремлем, в центре города. Будет создано около 500 тыс. кв. метров площадей, в основном - нежилой застройки. На этой территории власти планируют создать IT-кластер, который поможет дальнейшему развитию высокотехнологичного бизнеса в регионе.

GloraХ - федеральный девелопер, основанный в 2014 году и специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. В 2020 году компания вошла в топ-5 застройщиков Санкт-Петербурга по объему сданного жилья.

О форуме

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 10 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.