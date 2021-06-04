Первый СПИК 2.0 по производству стали на комплексе "Эколанта" подписали на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минпромторг России, правительство Нижегородской области и ООО "Эколант" подписали первый специнвестконтракт (СПИК 2.0) по технологии производства стали для крупного металлургического комплекса в Нижегородской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Технология DRI (железо прямого восстановления) для производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов будет внедрена в Выксе Нижегородской области, где будет построен и в 2025 году начнет работу комплекс мощностью 1,8 млн тонн стали в год.

Новые технологии позволят втрое снизить выбросы углекислого газа в атмосферу в сравнении с традиционной доменно-конвертерной технологией производства стали. ОМК будет производить из этой стали трубы большого диаметра для магистральных трубопроводов, бесшовные трубы для добычи нефти и газа, железнодорожные колеса, толстолистовой прокат для судостроения.