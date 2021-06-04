В Сбере считают оправданным повышение ставки по ипотеке с господдержкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Повышение ставки по госпрограмме поддержки ипотеки в условиях выросшей рыночной ставки может быть оправдано на фоне сохранения дифференциации ставок на рынке. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы рады решению продлить программу льготной ипотеки на год с модификацией ее условий. Программа востребована, и спрос на нее есть. Повышение ставки по госпрограмме в условиях выросшего уровня рыночной ставки может быть оправдано, так как сохранение дифференциала ставок будет достаточно для поддержания спроса", - отметил он.

По словам Царева, во многих регионах продажи жилья и цены не растут, поэтому сохранение программы все еще очень важно за пределами двух столиц.

"Но у граждан остается и возможность купить в рамках этой программы жилье на рынках крупных городов Москвы и Санкт-Петербурга", - уточнил он.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год, но со ставкой 7% и предельной суммой в 3 млн рублей во всех регионах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.