Власти Адыгеи будут сотрудничать с "Газпромом" и ЕР по вопросу газификации жилых домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией" по вопросу газификации жилых домов. Об этом сообщил в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Мурат Кумпилов.

"Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией", - сказал Кумпилов. Он отметил, что на данный момент Адыгея имеет высокий уровень газификации. "Республика давно и эффективно работает с "Газпромом" и это приносит свои результаты - мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей", - продолжил Кумпилов.

В свою очередь, в пресс-службе главы региона сослались на данные ПАО "Газпром", согласно которым в республике нуждаются в подключении к газоснабжению около 16,8 тыс. домовладений и квартир. "В том числе для подключения 7,8 тыс. жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей, суммарный объем вложений на эти цели составит, оценочно, 4 млрд 875 млн рублей", - заметили в пресс-службе.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" предложила главам субъектов РФ подготовить адресную базу домов для обеспечения социальной газификации - их бесплатного подключения к газу. Выступая на стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста" в рамках ПМЭФ, он напомнил, что данное направление в руководстве партии курирует врио замсекретаря генсовета Дмитрий Кобылкин. "Прошу в тесном взаимодействии с ним составить адресную базу домов, которые будут подключаться. Важно не просто дойти до границ земельного участка, важно дойти до каждого дома", - подчеркнул Турчак.