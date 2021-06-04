"Лукойл" подписал соглашение о приобретении 49,99% в казахстанском проекте "Аль-Фараби"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Лукойл" подписал соглашение с казахстанским "Казмунайгазом" о приобретении 49,99% в совместном проекте "Аль-Фараби" (ранее назывался I-P-2), говорится в материалах российской компании.

"Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и председатель правления АО "НК "Казмунайгаз" Алик Айдарбаев подписали договор купли-продажи 49,99% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Аль-Фараби Оперейтинг", - сообщает "Лукойл".

Компания уточняет, что после выполнения "ряда отлагательных условий" станет участником проекта разведки и добычи на "Аль-Фараби", расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря.

В октябре 2020 года "Лукойл" и "Казмунайгаз" уведомили о распределении доли в проекте "Аль-Фараби". Как отмечалось в совместном заявлении, российская компания должна была получить в проекте 49,99%, казахская - 50,01%. "Казмунайгаз" в свою очередь сообщил, что направит в Минэнерго Казахстана заявление на проведение прямых переговоров для получения права недропользования на участке недр "Аль-Фараби".

Компании уже участвуют в совместных проектах "Карачаганак", "Тенгиз", "Кумколь", а также в нефтетранспортном проекте "Каспийский трубопроводный консорциум". "Лукойл" также заинтересован в разработке блока "Женис" на шельфе Каспия. Оба блока расположены в казахстанском секторе Каспийского моря.