Югра намерена увеличить объем инвестиций за 10 лет на 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в 2020 году превысил 1 трлн рублей. Власти региона планируют довести его размер к 2030 году до 1,7 трлн рублей, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным региональных властей, в 2019 году объем инвестиций в основной капитал Югры составил 953,5 млрд рублей. Подавляющая их часть пришлась на сферу добычи полезных ископаемых, кроме них на транспортировку и хранение, строительство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, обрабатывающие производства.

"Объем инвестиций в нашем регионе достаточно высокий. По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, он вырос и превысил 1 трлн рублей. К 2030 году объем наших инвестиций должен составить <…> 1,7 трлн рублей", - сказала Комарова во время сессии "Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?".

По ее словам, власти региона очень бережно относятся к каждому инвестиционному рублю и предлагают инструменты, которые на их взгляд или взгляд инвестора защищают проектные решения. "Это инвестиционные соглашения, концессионные соглашения, соглашения по сопровождению инвестиционных проектов, налоговые режимы, программы административного сопровождения проектов. Также мы заканчиваем разработку и будем внедрять инвестиционный бюджет. Подход к нему отвечает международным стандартам", - добавила губернатор Югры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.