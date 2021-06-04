В Хабаровском крае чиновников будут учить дружелюбному общению с бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Хабаровских чиновников будут обучать дружелюбному общению с предпринимателями и инвесторами. К проведению тренингов власти края планируют привлечь профильные вузы, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Михаил Дегтярев.

На пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для бизнеса и частных капиталовложений в каждом субъекте РФ к 2024 году. Глава государства обратил внимание на необходимость помощи субъектам по внедрению лучших управленческих практик и повышению уровня и качества работы с инвесторами.

"Главная проблема Хабаровского края конкретно - и мы сейчас подходим к ее решению - это культурная проблема, то есть культура чиновников на местах общения с предпринимателями. Тренировать будем. Мы планируем с РАНХиГС и еще с одним заведением заключить соглашение о том, чтобы поработать с нашими чиновниками - главами поселений, главами районов, <…> мэрами, заммэрами, начальниками управлений в органах МСУ. Будем их "прокачивать", что предприниматель - это наш друг, партнер, что он создает рабочие места, генерирует налоги. <…> Чиновники у нас будут дружелюбными не только к гражданам и избирателям, но и к инвесторам и предпринимателям. Вот такой у нас план", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять в субъекте для создания комфортных условий для инвесторов.

По его словам, в регионе уже многое сделано в этой сфере в институциональном плане: созданы Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края, новый портал для инвесторов, регулярно проводятся встречи с представителями делового сообщества. "Огромную помощь оказывает Агентство стратегических инициатив. <…> Лучшие практики, которые в регионах есть, мы все внедряем", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.