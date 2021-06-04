Инвестиции в экономику Тверской области по итогам ПМЭФ составят более 90 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Тверская область за два дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашения на более чем 91 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

В 2019 году объем инвестиций по соглашениям Тверской области на ПМЭФ составил около 55 млрд рублей.

"Тверская область подписала соглашения, реализация которых предполагает 91 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Это инвестиционные проекты, направленные на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, глава региона Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании, где выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Очень результативный форум для тверского региона. Мы подписали соглашений на 91 млрд рублей. У нас появились новые партнеры, также мы подтвердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и заключили соглашения с иностранными компаниями. Уверен, что с такими партнерами Тверская область будет занимать лидирующие позиции", - цитирует пресс-служба Руденю.

Как сообщает пресс-служба, 4 июня Руденя и председатель правления компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко подписали соглашение по развитию инфраструктуры участка трассы М-11 "Нева" в Верхневолжье, также с АО "Трансмашхолдинг" заключено соглашение о модернизации общественного транспорта Тверской области, с ООО "Холдинг "Транспортные компоненты" - о развитии в регионе кластера транспортного машиностроения, с ПАО "Транснефть" - о совместных проектах в социальной сфере.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.