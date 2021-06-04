За нефтяным горизонтом. Как России сохранить позиции на мировых рынках при энергопереходе

Он напомнил, что по расчетам Международного энергетического агентства, для того, чтобы не допустить повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса цельсия (до 2050 года - прим. ТАСС) необходимо уже сейчас полностью прекратить финансирование нефтегазовой и угольной отрасли.

"Если сравнивать с предыдущими годами ПМЭФ, сегодня вопросы климата и энергоперехода здесь на первом месте, потому что это действительно волнует всех. И энергопереход в принципе неизбежен, но есть разные варианты по его скорости", - отметил вице-премьер Александр Новак.

Профильные российские чиновники и бизнес за рамками пленарного заседания убеждали гостей форума в том, что традиционную и сильную роль в нефти и газе Россия не только сохранит, но имеет все возможности занять лидирующие позиции в "зеленой" энергетике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Набирающая силу по всему миру климатическая повестка показывает, что один из основных вызовов, с которыми придется столкнуться постпандемическому миру уже скоро - попытка построить безуглеродную экономику. Переход к углеродной нейтральности и зеленые технологии не должны стать инструментом нечестной конкуренции и сдерживания стран, заявил в пятницу ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин.

"Все понимают, что это расчетно просто, а по жизни это не реально, потому что энергопотребление за этот период [до 2050 года] вырастет на 30-40%, и это потребление нужно обеспечить", - подчеркнул Новак.

Но декарбонизации глобальной экономики не избежать, подчеркнул спецсоветник генерального секретаря по вопросам климата ООН Селвин Чарльз Харт. "Вызовы, с которыми нам придется столкнуться, весьма масштабны, и мы должны решать их быстро", - отметил он. "Будущего у населения тех стран, которые игнорируют все эти инициативы, просто нет", - согласился ведущий исследователь Национального географического общества США Энрик Сала.

Как напомнила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, Россия в этом вопросе фактически берет на себя повышенные обязательства, так как уже внесла немалый вклад в снижение выбросов парниковых газов: по сравнению с 1990 годом наша страна сократила выбросы с 3,1 млрд до 1,6 млрд тонн СО2 эквивалента. По ее словам, глава государства поставил перед правительством задачу к 2050 году снизить эмиссию парниковых газов в большей степени, чем планируется в Евросоюзе.

Барьеры для парниковых газов?

"У климата нет каких-то политических взглядов. Хотелось бы рассматривать климат вне отношений, связанных, например, с торговыми войнами", - подчеркнула Абрамченко. Однако именно то, что углеродное регулирование станет одним из инструментов установки барьеров для входа на мировые рынки, вызывает опасения у бизнеса и чиновников. Речь, в частности, о желании Евросоюза ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары.

"Замыкание углеродных рынков - тенденция, в которой есть недостатки <…> Мы видим дискриминацию и двойные стандарты. Они не ведут к глобальному снижению выбросов парникового газа. С одной стороны - призывают к общенациональной амбициозности, но при этом закрывают свои рынки", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

"Порядка 30 стран заявили, что они откажутся от угольного источника генерации <…> Но я не понимаю, и не поймут, к примеру, работники на Кузбассе, почему именно такие цели ставятся, как люди в таких регионах должны воспринимать эти цели", - отметил Новак. По его мнению, речь нужно вести о модернизации и развитии угольных технологий в сторону снижения выбросов.

В свою очередь глава "Сибура" Дмитрий Конов отмечает, что трансграничное углеродное регулирование фактически нарушает фундаментальные правила международной торговли, но опасается, что этот аргумент не станет серьезным препятствием.

"Мы понимаем, что это серьезно, <…> это не совсем честная игра, и в ней есть элементы геоэкономики. <…> На уровне компаний нам нужна система, которая позволит монетизировать инвестиции в сокращение выбросов СО2, а на уровне страны нам нужна жесткая переговорная позиция с ЕС - как практически будет работать система", - отметил он.

Впрочем, глава Минэкономразвития Максим Решетников призывает пока не сбрасывать со счетов вопрос о соответствии трансграничного регулирования нормам ВТО. По его словам, озабоченность по поводу их несоответствия уже высказали порядка 20 стран. "Придется искать компромисс", - подчеркнул он.

Российский козырь

Однако у России, казалось бы, есть и более серьезный козырь в рукаве - атомная и гидроэнергетика. "Конечно же, атомные станции - это приоритет, потому что нужно использовать тот накопленный научно-технологический потенциал в области атомной энергетики. Я думаю, что и гидроэнергетика должна иметь приоритетное значение с учетом тех ресурсов в стране, которые мы сегодня имеем", - отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Как напомнил глава "Росатома" Алексей Лихачев, в апреле на экспертном уровне ЕС удалось доказать, что атомная энергетика в части низкого углеродного следа на всем протяжении жизненного цикла - номер один.

"Для экспертов - это данность. Плохая новость в том, что это не данность для руководства ЕС, и это странно. Не только потому, что целый ряд игроков в ЕС - Финляндия, Франция, Испания имеют удельный вес атомной генерации на уровне от 70% до 95%, а потому, что нет решения без атомной энергетики для европейского континента по достижению глобальных целей ООН по энергической повестке", - сказал Лихачев.

По его словам, вопрос лежит даже не в плоскости справедливости политических ветров, а в плоскости здравого смысла. Как считает глава "Росатома", необходимо добиваться того, чтобы на предстоящей в ноябре 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго вопросы развития атомной энергетики стали частью глобальной повестки.

Будущее за водородом?

Впрочем, не меньший шанс у России занять ведущую роль в снижении выбросов и за счет энергетического сектора, которого пока нет. "Конечно, один из многих факторов - это как раз развитие водородной энергетики, которая к этому периоду - к 2050 году - должна в энергетическом мировом балансе занять свою достаточно значимую роль. По сути, это новая энергетика, которой сегодня нет", - отметил Александр Новак.

"Водород - действительно очень перспективный рынок, который привлекает всеобщее внимание. Безусловно, российские нефтяные компании имеют очень хорошие шансы занять большую долю на этом рынке. У нас отличный потенциал, поскольку мы уже как нефтяные компании производим водород", - рассказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.