Солодов заявил, что Камчатке не хватает квалифицированных специалистов в рыбной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Камчатский край не имеет высоких показателей безработицы, однако в регионе ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов в сфере рыбной промышленности. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы не ощущаем проблем с безработицей, наоборот, Дальний Восток в целом, и Камчатка в частности - это регион, где не хватает не рабочих мест, а работников", - сказал Солодов в интервью ТАСС после пленарного заседания на ПМЭФ.

Он уточнил, что в первую очередь потребность в специалистах высокой квалификации - электриках, операторах рыболовных судов, электромонтажниках, сварщиках - испытывают сектора экономики, которые связаны с рыбной промышленностью.

"Сейчас мы в регионе усилили активность в части подготовки таких специалистов в наших образовательных учреждениях", - отметил Солодов.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где пока еще высока безработица. Глава государства подчеркнул, что необходимо действовать адресно и учитывать специфику экономики каждого конкретного региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.