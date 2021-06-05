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ПМЭФ-2021

Сечин считает, что снятие санкций с Ирана может привести к ограничениям на других игроков

В мире сохраняется еще очень много неопределенностей, отметил главный исполнительный директор "Роснефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Снятие санкций в отношении иранского нефтяного сектора может привести к перекладыванию ограничений на других участников рынка нефти, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В мире сохраняется еще очень много неопределенностей, и сложно давать какие-либо прогнозы, так как сценарное поле очень велико даже в нашей энергетической отрасли. К примеру, ожидаемое снятие санкций с Ирана. Есть ли уверенность, что эти ограничения под каким-либо предлогом не будут переложены на других участников рынка", - сказал он.

По словам Сечина, сейчас сложно сказать, как долго продлится пандемия и как много времени потребуется для восстановления экономики.

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ИранРоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ-2021
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