Сечин считает, что снятие санкций с Ирана может привести к ограничениям на других игроков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Снятие санкций в отношении иранского нефтяного сектора может привести к перекладыванию ограничений на других участников рынка нефти, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В мире сохраняется еще очень много неопределенностей, и сложно давать какие-либо прогнозы, так как сценарное поле очень велико даже в нашей энергетической отрасли. К примеру, ожидаемое снятие санкций с Ирана. Есть ли уверенность, что эти ограничения под каким-либо предлогом не будут переложены на других участников рынка", - сказал он.

По словам Сечина, сейчас сложно сказать, как долго продлится пандемия и как много времени потребуется для восстановления экономики.