Ленобласть заключила на ПМЭФ соглашения на рекордную сумму более 1 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области заключило соглашения с инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на сумму более 1 трлн рублей. Об этом сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.

"Заключено для Ленобласти инвестиционных соглашений на 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Дрозденко отметил, что этот показатель является рекордным для региона. На прошлом форуме в 2019 году Ленинградская область заключила соглашения с объемом инвестиций в 1,023 трлн рублей.

Ранее в интервью ТАСС на форуме губернатор сообщал, что считает, что Ленинградская область станет одним из лидеров среди регионов по сумме инвестиций, соглашения о которых подпишут на ПМЭФ-2021. По его словам, достичь такого показателя удалось за счет крупных проектов, в том числе о строительстве газохимического комплекса в порту Усть-Луга. По данным пресс-службы областного правительства, объем инвестиций в проект составит 868 млрд рублей, на предприятии будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

При этом, по словам Дрозденко, власти региона "не забывают и о небольших соглашениях", например, на форуме было подписано соглашение о строительстве завода в Ленинградской области по производству огнетушителей за 135 млн рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.