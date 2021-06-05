Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения с объемом инвестиций в 60 млрд рублей

ТАСС, 5 июня. Объем инвестиций по соглашениям, заключенным Самарской областью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), составил 60 млрд рублей. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"На форуме заключены соглашения, которые обеспечат региону 60 млрд рублей инвестиций в экономику и позволят создать 12 200 рабочих мест. А это благосостояние жителей региона, доходы самарских семей. Говоря о самарских, я имею ввиду, конечно, жителей всей области, потому что те проекты, по которым мы достигли договоренностей, будут реализованы на разных территориях: в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Красноармейском районе и других", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Он добавил, что созданием 12 200 новых рабочих мест в регионе результаты соглашений не ограничатся. По его словам, многие проекты, по которым областным властям удалось достигнуть договоренностей на ПМЭФ-2021, имеют перспективу реализации следующих этапов. В будущем количество рабочих мест может вырасти еще до 10 тыс.

Одним из самых крупных проектов является соглашение с компанией "Ветропарки". "В нашем регионе появится новый вид "зеленой" энергетики - ветроэнергетика. У нас есть уже опыт работы в этой сфере. Некоторые самарские компании с иностранным участием успешно используют солнечную энергию для выработки электроэнергии. Следующий шаг в этом направлении - это ветропарки, использование энергии ветра", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Губернатор уточнил, что проект будет реализован на территории Красноармейского района Самарской области. "Все больше людей сегодня озабочены вопросами экологии, и, реагируя на этот общественный запрос, который есть и в Самарской области, мы принимаем решения. Одним из таких решений станет реализация этого масштабного проекта на территории нашего региона", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.