Ростуризм к концу 2021 года разработает проект туристического мастер-плана России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ростуризм намерен к концу 2021 года разработать туристический мастер-план России, который будет учитывать все туристические маршруты и особенности страны. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Первый инструмент в нацпроекте, который мы закладываем, это создание концепций развития страны и мастер-планирования страны, который мы в предварительной версии должны будем завершить к концу этого года. Это будет концептуальный документ, в котором будут взаимоувязаны все ключевые точки развития туризма", - сказала она.

Это будет концептуальный документ, в котором будут взаимоувязаны ключевые точки развития туризма - как существующие, так и новые, а также маршруты, все виды транспорта, максимально допустимая загрузка гостиниц и курортов и многое другое, пояснили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

При создании проекта будут проанализированы температурные и климатические режимы страны, рекреационные ресурсы, культурные особенности, будут рассчитаны максимальные туристические потоки для каждой территории. Эти данные будут применяться при строительстве инфраструктуры. Кроме того, на основе полученной информации будет просчитан потенциальный эффект для инвесторов, которые готовы будут комплексно развивать территории с точки зрения туризма, отметили в ведомстве.

"Для обычного туриста это означает, что в итоге ему будет обеспечен не только доступ к информации о путешествиях по стране, но и удобная логистика до места отдыха и основных точек показа, комфортная туристическая среда на всем протяжении его путешествия - это и комфортный современный отель, и развлечения, и культурно-познавательные, эко-, этно-, гастро- и многие другие возможности", - сообщили в Ростуризме.

Туриста будет окружать современное целостное пространство, где он получит массу впечатлений и захочет вернуться вновь, резюмировали в ведомстве.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.