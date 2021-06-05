Этнологическую экспертизу прошли 29 промобъектов Якутии в районах проживания КМНС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Этнологическую экспертизу в Якутии прошли 29 крупных промышленных объекта, расположенных в районах расселения коренных и малочисленных народов Севера (КМНС), в том числе газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщил в субботу глава республики Айсен Николаев, выступая на сессии "Устойчивое развитие северных территорий и коренных городов" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент Ассоциации КМНС, сенатор Григорий Ледков на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития рассказал о необходимости принятия в РФ закона об этнологической экспертизе, предполагающего предварительное исследование возможных изменений среды обитания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) перед началом реализации бизнес-проектов на территориях их проживания.

"Сейчас крупные промышленные компании, работая в районах расселения КМНС, обязательно делают этнологическую экспертизу. На сегодня уже 29 крупных промышленных объекта ее прошли, в том числе такие крупные как "Сила Сибири", - сказал Николаев.

По его словам, при заключении соглашений с крупными региональными компаниями третьей стороной, помимо властей и представителей промышленности, выступают представители родовых общин. Так они смогут доносить свои потребности и интересы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.