Счетная палата создаст дорожную карту незавершенных строек бюджетных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ создаст дорожную карту по объектам незавершенного строительства, которые возводятся в России за бюджетные средства. Об этом в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

"По незавершенке будет дорожная карта, где будет каждое министерство и ведомство свои задачи выполнять, а Минстрой будет координатором", - сказала она, добавив, что очень активно также задействованы Федеральное казначейство и Росстат.

По ее словам, дорожная карта появится в ближайшее время, вопрос согласован с вице-премьерами и практически проработан. "Были сначала разногласия между Минэкономразвития и Министерством строительства, но это рабочие вопросы, они были сняты. По крайней мере, президент России (мы его информировали) держит на жестком контроле", - добавила аудитор.

Согласно данным Счетной палаты, на 1 июля 2020 года в России насчитывалось 63,9 тыс. объектов незавершенного строительства, что на 1,4 тыс. объектов больше, чем годом ранее.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.