Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на сумму 20,9 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлекла в экономику региона 20,9 млрд рублей инвестиций, значительно превысив сумму соглашений, заключенных на ПМЭФ предыдущих годов. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава региона Василий Голубев.

"Всего мы оцениваем сумму всех соглашений, подписанных на ПМЭФ-2021, в 20,9 млрд рублей. Это заметно больше, процентов на 45 по сравнению с прошлыми годами", - сказал Голубев. Он отметил, что сумма привлеченных инвестиций превышает сумму инвестиций за предыдущие годы без учета соглашения на 170 млрд рублей, подписанного в 2019 году и касающегося развития завода нефтепродуктов на территории региона.

По словам губернатора, в число подписанных соглашений вошли как новые проекты, так и те, которые уже локализованы на территории Ростовской области. "Мы подписали соглашения с американской компанией Mars на 4 млрд рублей, они производят в регионе корм для животных, [корпорацией] "Технониколь". [Эти проекты] уже локализованы в Ростовской области", - добавил глава региона.

Отдельно Голубев отметил инвестиции в возобновляемую энергию. "Зеленая энергетика - ряд партнеров, которые уже реализовали несколько инвестпроектов, заявили о желании продолжать реализацию, строительство новых ветропарков. Как известно, сегодня Ростовская область - лидер в ветроэнергетике, и мы будем это продолжать", - сообщил губернатор, отметив, что "на форуме была достигнута договоренность о развитии солнечной энергетики в регионе с компанией, имеющей отношение к ГК "Ренова".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.