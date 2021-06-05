Вице-канцлер ФРГ назвал "налоговой революцией" решение G7 по налогу на прибыль корпораций

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал "налоговой революцией" решение стран Группы семи (G7) по минимальному налогу на прибыль крупных корпораций. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении политика.

"Решение G7 по справедливому международному налогообложению является историческим", - отметил Шольц. "Это очень хорошая новость для налоговой справедливости и солидарности, и плохая новость для налоговых "оазисов" по всему миру", - считает министр финансов Германии.

Ранее в субботу глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в Группе семи, Риши Сунак, заявил, что министры финансов стран G7 договорились "о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе". Соответствующее решение было озвучено по итогам двухдневной встречи министров в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона.