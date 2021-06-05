РЖД намерены летом запустить мультимодальный туристический маршрут на Байкал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" намерено запустить в июле 2021 года мультимодальный туристический маршрут на озеро Байкал. Об этом в субботу на площадке Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова.

"Этим летом мы впервые запустим мультимодальный проект, который включит в себя три вида транспорта. Это тур на озеро Байкал в июле, мультимодальная перевозка с использованием и авиационного, и железнодорожного, и водного транспорта. Какая-то группа поедет на поезде и вернется на самолете и наоборот", - сказала она во время дискуссии о развитии межрегионального сотрудничества в туризме.

По словам Раковой, РЖД уже запущено порядка 20 круизных маршрутов, в том числе поезд из Москвы в Великий Устюг и Кострому. "Прорабатываем и запустим, предварительно, осенью этого года тур не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга со стыковкой и далее продлим до Вологды. Примерно осенью запустим данное направление", - пояснила она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.