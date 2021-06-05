В Канаде считают, что решение G7 по налогу на прибыль обеспечит компаниям равные условия

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Решение министров финансов государств Группы семи (G7) о том, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%, обеспечит канадским компаниям равные и справедливые условия в мировой экономике, заявила по итогам встречи руководителей ведомств заместитель премьер-министра и глава Минфина этой страны Христя Фриланд.

"Транснациональные компании должны платить свою справедливую долю налогов, и G7 только что наметила путь, который сделает это возможным", - написала она в субботу в Twitter. Фриланд также назвала это решение "хорошими новостями для канадцев и канадских компаний, так как это обеспечит им справедливые и равные условия в мировой экономике".

Ранее в субботу глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в Группе семи, Риши Сунак заявил, что министры финансов стран G7 договорились "о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе".