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В Канаде считают, что решение G7 по налогу на прибыль обеспечит компаниям равные условия

Министры финансов стран Группы семи договорились "о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе"

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Решение министров финансов государств Группы семи (G7) о том, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%, обеспечит канадским компаниям равные и справедливые условия в мировой экономике, заявила по итогам встречи руководителей ведомств заместитель премьер-министра и глава Минфина этой страны Христя Фриланд.

"Транснациональные компании должны платить свою справедливую долю налогов, и G7 только что наметила путь, который сделает это возможным", - написала она в субботу в Twitter. Фриланд также назвала это решение "хорошими новостями для канадцев и канадских компаний, так как это обеспечит им справедливые и равные условия в мировой экономике".

Ранее в субботу глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в Группе семи, Риши Сунак заявил, что министры финансов стран G7 договорились "о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе".

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