Нижегородский НОЦ в период пандемии расширил число партнеров почти в три раза

ТАСС, 5 июня. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня в 2020 году расширил число партнеров с 23 до 65. Организации-участники центра за время работы смогли привлечь почти 340 млн рублей, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор области Глеб Никитин.

"Сейчас в состав нижегородского НОЦ входят 29 организаций-участников: шесть университетов, 17 предприятий, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. За непростой 2020 год Нижегородский НОЦ существенно расширил число партнеров - с 23 до 65 - и увеличил количество высокотехнологичных проектов, находящихся в контуре деятельности консорциума - со 165 до 234", - сказал Никитин.

Благодаря функционированию в регионе НОЦ организации-участники центра смогли привлечь почти 340 млн рублей. "Эти средства были направлены на модернизацию центров коллективного пользования и проведение научно-исследовательских работ. Всего же до 2024 года на развитие НОЦ планируется направить более 12 млрд рублей", - добавил Глеб Никитин.

По его словам, в планах нижегородского НОЦ - создание инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", который станет инфраструктурной площадкой реализации инновационных проектов участников центра. Среди ключевых направлений консорциума НОЦ - интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, экология и ликвидация накопленного экологического ущерба, инновационные производства, компоненты и материалы, передовые цифровые технологии.

Губернатор также отметил, что расширилась география деятельности НОЦ. Теперь центр сотрудничает с организациями из различных регионов России, в том числе из Самарской, Мурманской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Расширение партнерских связей идет и в международном направлении, в частности с Германией и Республикой Корея.

"НОЦ позволил создать новые связи науки, бизнеса, промышленных предприятий, образования. По данным Росстата, Нижегородская область занимает первое место в России по доле внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту и четвертое место по средним ежегодным инвестициям на научные исследования. В связи с этим считаю, что Нижегородский НОЦ показал себя как очень эффективный институт развития на всех уровнях", - отметил собеседник агентства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.