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ПМЭФ-2021

Власти Брянской области сообщили о сохранении роста промышленности в период пандемии

В целом за последние пять лет промышленность региона увеличилась почти на 60%, а сельское хозяйство - на 38%, рассказал глава области Александр Богомаз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Рост промышленного производства, а также сельского хозяйства сохранился в Брянской области в 2020 году, несмотря на пандемию. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Год был очень сложный, год бы непростой, но тем не менее мы по прошлому году не упали по промышленности. Мы немного приросли - всего 0,3% - по промышленности, по сельскому хозяйству - это было 2,4% к предыдущему году", - сказал Богомаз.

По его словам, за последние пять лет промышленность региона выросла почти на 60%, сельское хозяйство - на 38%. "Мы сумели сохранить заданный темп, и в этом году уже инвестиции показывают динамичный рост", - добавил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьПМЭФ-2021
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