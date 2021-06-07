Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам. Об этом говорится в сообщении ФАС, которая ранее выдала министерству предупреждение о необходимости внесения изменений в документ. Предыдущий порядок создавал дискриминацию на рынке, отметили в ФАС.

"Минтранс исполнило предупреждение ФАС, разработав новый порядок допуска компаний к международным перевозкам. Проверка в 2019 году Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта по допуску перевозчиков к международным воздушным перевозкам показала, что он содержит положения, создающие дискриминационные условия для авиакомпаний. ФАС России выдала Минтрансу предупреждение о необходимости внесения изменений в документ", - отмечается в сообщении ведомства.

Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора, а также возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому.

"В нем установлены измеряемые критерии допуска и обеспечена информационная открытость подведения итогов подсчета баллов, набранных каждым перевозчиком. Таким образом, в разработанном Минтрансом порядке учтены все требования антимонопольного ведомства. Внесенные изменения обеспечивают прозрачность процедуры отбора авиакомпаний на международные маршруты и, тем самым, способствуют здоровой конкуренции", - добавили в ФАС.

Ранее на официальном портале правовой информации был опубликован новый порядок допуска перевозчиков к выполнению международных маршрутов. Согласно документу, при распределении допуска будет учитываться активность полетов авиакомпании внутри ДФО.

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил давать авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.

Допуски на международные рейсы между авиакомпаниями распределяются межведомственной комиссией при Минтрансе, закрепляется решение приказом Росавиации. При распределении допусков учитываются в том числе такие параметры, как наличие российских самолетов и их доля в авиапарке компании.