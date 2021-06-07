Международные резервы России в мае выросли на 2,5%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 июня 2021 года составили $605,232 млрд, что на 2,5% (или $14,756 млрд) выше показателя на начало мая, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ на 1 июня 2020 года составляли $566,134 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы увеличились на 1,33% - до $465,733 млрд. Стоимость монетарного золота выросла на 6,61% и составила $139,499 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.