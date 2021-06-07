В Ростуризме сообщили, что на юге России наблюдается рост цен на отели

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Рост цен на отели наблюдается на юге России, в крупных городах в других регионах наблюдается снижение цен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Туристическая отрасль в России очень сильно зависит от фактора сезонности, подчеркнули в ведомстве. "Наблюдаемый рост цен является ежегодным, и связан с весенне-летним периодом, когда цены растут ближе к пику сезона в июне-августе, а затем - снова падают. Тем не менее, мы наблюдаем разнонаправленные тенденции в отрасли в этом году. Наибольший рост цен наблюдается в премиальном сегменте на Юге России в прибрежных курортных территориях, а цены в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019 доковидного года", - сообщили в Ростуризме.

Что касается случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, то Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен для предотвращения таких случаев, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что в мае по сравнению с апрелем цены на проживание в гостиницах выросли на 3,5-11,7%, в хостелах - на 4,2%.