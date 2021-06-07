МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает сохранения стабильных цен на все виды мяса в 2021 году, говорится в сообщении министерства.

"Министерство ожидает сохранения цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, сохранению стабильного уровня цен способствует высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса. Так, на 2 июня цены сельхозтоваропроизводителей на свинину за месяц прибавили 0,2% (-0,7% за неделю), на баранину - снизились на 1% (-0,7% за неделю), на говядину - увеличились на 0,9% (+0,4% за неделю), на птицу - на 0,8% (0% за неделю).

На цены также влияет растущая конкуренция на рынке, считают в министерстве. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных, а также льготного кредитования позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства, добавили в Минсельхозе.