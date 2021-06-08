Эксперты: почти треть россиян в 2020 году трудились на хорошо оплачиваемой работе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Количество высокопроизводительных или относительно высокооплачиваемых рабочих мест в кризисном 2020 году увеличилось по сравнению с предшествующим "доковидным" годом на 1,2 млн и достигло 21,95 млн, что является максимальным показателем за 10 лет, сообщила ТАСС аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. Исходя из официальной статистики, 31% всех трудящихся россиян оказались заняты на сравнительно неплохо оплачиваемой работе, отмечает FinExpertiza.

"Пороговое значение зарплаты для многотерриториальных предприятий в 2020 году составляло 47,85 тыс. рублей или 41,63 тыс. рублей после вычета подоходного налога. Таким образом, рабочие места в межрегиональных компаниях, где средняя зарплата была не ниже данного уровня, были отнесены к высокопроизводительным. Для сравнения фактическая средняя зарплата наемных сотрудников (работающих на компанию, индивидуального предпринимателя или частное лицо) в России в 2020 году составляла около 36,9 тыс. рублей после вычета подоходного налога (при этом средняя зарплата сотрудников организаций составляла 44,4 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Больше всего высокопроизводительных рабочих мест на нефтегазовом севере РФ и в экономически развитых регионах, меньше - на Кавказе и аграрном юге России. В первую десятку рейтинга вошли Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Магадан, Санкт-Петербург, Архангельская область, Камчатка и Амурская область. Москва заняла одиннадцатую строчку по доле высокопроизводительных мест, однако по их абсолютному числу с лихвой обошла другие регионы.

В антилидерах по доле эффективных рабочих мест - Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Ивановская область, Астраханская область, Ставропольский край и Северная Осетия.

Заработки в кризис

По сравнению с предыдущим годом количество высокопроизводительных рабочих мест в 2020 году увеличилось в целом по стране на 5,9%, с 20,73 млн до 21,95 млн в среднем по году. В 2019 году на таких рабочих местах были заняты 28,8% всех трудящихся россиян, а в пандемическом 2020 году уже 31,1%. Таким образом, почти каждый третий работник в стране получал хорошую относительно своего типа предприятия и региона зарплату. В результате число эффективных рабочих мест достигло максимума с 2011 года (за весь десятилетний период статистического учета данного показателя). При этом общая численность занятых россиян за время пандемического кризиса, наоборот, сократилась, отмечается в сообщении.

При этом число эффективных рабочих мест в пандемическом году намного быстрее росло в бюджетном секторе - на 11,6% (увеличилось на 520,5 тыс., до 5 млн), чем в корпоративном, где рост составил 4,3% (+693,3 тыс., до 16,94 млн). И если в госсекторе количество высокопроизводительных рабочих мест уменьшилось лишь в четырех регионах, то в корпоративном сегменте сокращение произошло в 18 субъектах.

Региональный разброс

По абсолютному числу высокопроизводительных рабочих мест бесспорно лидирует Москва - в городе их насчитывается 2,69 млн (для московских средних и крупных предприятий установлена зарплатная планка в 70,1 тыс. рублей после вычета подоходного налога). "То есть каждое девятое высокопроизводительное место в стране приходится на Москву", - говорится в сообщении. На втором месте с двукратным отставанием расположился Санкт-Петербург - там насчитывается 1,3 млн высокопроизводительных рабочих мест, при этом зарплатная планка для них намного ниже московской - 48,3 тыс. рублей после вычета НДФЛ для местных компаний.

На третьем месте Подмосковье с 1,2 млн высокооплачиваемых ставок (от 45,5 тыс. рублей для местных средних и крупных предприятий), затем следуют Свердловская область (705,6 тыс. высокопроизводительных рабочих мест с зарплатой от 34,4 тыс. рублей), Татарстан (619 тыс. мест с зарплатой от 27,7 тыс. рублей), Краснодарский край (610 тыс. мест с зарплатой от 29,8 тыс. рублей), Нижегородская область (559,2 тыс. мест с зарплатой от 31,8 тыс. рублей), Башкортостан (513 тыс. мест с зарплатой от 29,1 тыс. рублей), Самарская область (502,6 тыс. мест с зарплатой от 26,9 тыс. рублей) и Челябинская область (488,7 тыс. мест с зарплатой от 29,2 тыс. рублей). Эти десять регионов сосредоточивают 42% всех высокопроизводительных рабочих мест в стране.