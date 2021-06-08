Росгеология фиксирует рост заказов на геологоразведку твердых полезных ископаемых

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Российский геологоразведочный холдинг (Росгеология) начал увеличивать количество коммерческих проектов, касающихся твердых полезных ископаемых. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков во Владивостоке на полях мероприятий деловой программы 41-го чемпионата мира по го.

"Наша стратегия предполагает рост коммерческих контрактов в связи с тем, что, к сожалению, планомерно сокращаются государственные контракты. <...> Всегда Росгеология выполняла достаточно большое количество коммерческих контрактов. Просто в основном коммерческие контракты были в области УВС (углеводородное сырье), в меньше степени - в ТПИ (твердые полезные ископаемые). Сейчас мы развернулись и много делаем в ТПИ", - рассказал Горьков.

По его словам, в структуре Росгеологии всегда было примерно 50% коммерческих контрактов, 50% государственных. Однако из-за постепенного уменьшения объема госзаказа холдинг вынужден расширять деятельность на коммерческом рынке в России и других странах.

О чемпионате

Нынешний чемпионат мира по го во Владивостоке на острове Русский является 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.

Го - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Ее название в переводе означает "окружать камнями". В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые, цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.