Число резидентов ТОСЭР "Канаш" в Чувашии с начала года выросло в четыре раза

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Девять новых резидентов зарегистрированы в 2021 году на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Канаш" в Чувашии. С начала года их число выросло в четыре раза, сообщил во вторник ТАСС глава республики Олег Николаев.

В марте 2019 года статус территории опережающего развития был присвоен 19 городам, в том числе городу Канашу.

"Сегодня у нас уже работает одна территория опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Канаша. На этой площадке на сегодняшний день уже 12 резидентов. На 1 января текущего года, к сожалению, было всего лишь три резидента, но в течение года еще девять резидентов зарегистрировались", - сказал Николаев.

Глава республики считает, что это результат плотной системной работы по управлению такими площадками, которая была запущена в прошлом году. В ТОСЭР вложено порядка 670 млн рублей инвестиций, резиденты уже создали более 140 новых рабочих мест. Общая стоимость проектов только девяти резидентов, зашедших на территорию в этом году, составляет 3,4 млрд рублей. Планируется создание около 500 рабочих мест.

Для привлечения новых инвесторов в Минэкономразвития России также направлена заявка по расширению перечня разрешенных видов экономической деятельности на ТОСЭР "Канаш". В заявку включены три проекта: один действующий резидент и еще две новые организации, которые планируют стать резидентами ТОСЭР на общую сумму инвестиций более 70 млн рублей.