Глава Минэкономразвития не исключил аномально высокого роста ВВП в мае

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Рост ВВП России в мае 2021 года может быть аномально высоким, потому что базой служат прошлогодние показатели, когда ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще были жесткими, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью газете "Известия" . По его словам, лучше сравнивать с цифрами 2019 года, и относительно этого уровня тоже наблюдается позитивная динамика.

"Вполне естественно, что они [данные показателя ВВП за май 2021 года] будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими. Лучше все же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", - сказал он изданию.

Глава Минэкономразвития отметил важность подкрепления этой позитивной динамики системными изменениями и новыми инвестиционными проектами, чтобы ощутимый подъем стал последовательным движением. "Ключевое - что мы увидим в 2022-м, какую базу возьмем в 2023-й, насколько повысим устойчивость к колебаниям. А колебания будут, у нас сейчас основная зона риска - мировая экономика", - добавил Решетников.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении на фоне низкой базы 2020 года. Согласно прогнозу министерства, ВВП России вырастет в этом году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%, в 2023 году - на 3%.