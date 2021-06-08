Энергокомпании предложили приравнять уровень оплаты сбытов на оптовом рынке к розничному

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Генерирующие компании России выступили с инициативой, согласно которой уровень оплаты электроэнергии гарантирующими поставщиками (ГП) Северного Кавказа, входящими в "Россети", на оптовом энергорынке должны быть не ниже платежа, полученного на розничном рынке. Об этом говорится в письме главы наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной на имя генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина (ТАСС ознакомился с копией документа).

"Ежемесячный уровень оплаты ГП "Россети" на ОРЭМ (оптовом рынке электроэнергии и мощности) должен быть не ниже уровня сборов на розничном рынке (далее - РРЭ). По сути, полученные ГП "Россети" денежные средства на РРЭ в этом случае расщепляются пропорционально требованиям генерирующих и сетевых компаний. Так, на примере марта 2021 года: уровень сборов за март 2021 года на РРЭ по ГП "Россети" составил около 95%, таким образом на ОРЭМ должно быть оплачено не менее 95% требований генерации за март 2021 года, что составляет порядка 2,3 млрд рублей", - пояснила она.

При этом задолженность, образовавшаяся на оптовом рынке в период с марта по май 2021 года, должна быть оплачена до 18 июня 2021 года, включая неустойку.

Энергокомпании также предложили перенести на ноябрь 2021 года решение по долгам сбытовых компаний, которые образуются при уровне оплаты на ОРЭМ ниже, чем на розничном энергорынке. "Вопрос по данному долгу в обязательном порядке необходимо будет урегулировать, поскольку указанная недоплата в случае ее невзыскания генерацией будет расценена по текущему законодательству РФ как дарение или прощение", - подчеркнула Панина.

Что касается реструктуризированной задолженности, то в отношении нее необходимо заключить новые соглашения со сроком действия до ноября 2021 года. При этом основным критерием для разрыва соглашения может стать объем платежа на ОРЭМ ниже, чем в рознице. Наряду с этим, энергокомпании выступили за обоюдное прекращение претензионной и исковой работы с гарантирующими поставщиками.

Ранее Панина в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила журналистам, что действующее соглашение между генерирующими компаниями и "Россетями" будет разорвано 14 июня 2021 года, тогда как времени на подписание нового договора нет.

О задолженности сбытовых компаний Северного Кавказа

В 2020 году группа "Россети" и генерирующие компании в согласовании с ассоциацией "Совет рынка" подписали меморандум о стабилизации отношений. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечение с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%.

В начале апреля 2021 года энергетические компании направили вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором выразили опасения о возможном несоблюдении гарантирующими поставщиками республик Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии соглашения о реструктуризации долгов. По мнению генераторов, разрыв договоренностей приведет к переходу от централизованной системы платежей на ОРЭМ к непропорциональным расчетам. Более того, в случае отказа от соглашения генерирующие компании будут вынуждены перейти к взысканию долгов через предъявление исполнительных листов и возможный арест счетов, что приведет "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" в предбанкротное состояние.